الرئيس يعلم الحقيقة.. مقربون لـ ترامب يكشفون أسباب عدم إعلان هزيمته حتى الآن

على الرغم مما يغرده ويقوله الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب علنا، في أعقاب تصديق ولايتي أريزونا وويسكونسن على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن، إلا أن الأول يصدق لوحة النتائج ويفهم أنه ليس لديه فرصة للتشبث بالرئاسة، وذلك حسبما قال مستشاري البيت الأبيض لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وردا على سؤال عما إذا كان ترامب يدرك أنه هُزم في الانتخابات الرئاسية، قال مستشار مقرب كان على اتصال مع ترامب بشأن استراتيجيته القانونية: "نعم هكذا فعل".

وأضاف للصحيفة الأمريكية أن ترامب سيواصل متابعة طعونه القانونية حتى تنفد وتنته، مؤكدا أن التحديات الانتخابية التي يواجهها الرئيس المنتهية ولايته محكوم عليها بالفشل.

وتابع المستشار أن ترامب لا يزال يبدو وكأنه لا يزال بإمكانه الفوز لأنه يريد تصديق ذلك، لكنه أضاف أنه يدرك تمامًا أنه خسر.

وحتى الآن، لم يتنازل ترامب عن نتائج الانتخابات ولا يزال يدعي زورًا أنه فاز، لكن إدارته وافقت على تسليم بايدن وفريقه السلطة الانتقالية وإحاطات الأمن القومي.

ومن جانبه، قال مستشار آخر إن الرئيس أدرك لبعض الوقت أنه من غير المحتمل أن يكون قادرًا على قلب نتائج الانتخابات، لكنه ببساطة لا يريد أن يقول ذلك بصوت عالٍ.

قد يكون هناك سبب آخر للتحفظ وعدم إعلان هزيمته، وهو أنه منذ يوم الانتخابات، فجمعت حملة ترامب، أكثر من 170 مليون دولار، كدعم له بعد مزاعمه بتزوير الانتخابات لصالح منافسه الديمقراطي جو بايدن، واعتزامه تقديم طعون واسعة.

وقالت المصادر إن التبرعات تدفقت إلى خزائن لجنة جمع التبرعات المشتركة التابعة لترامب في أقل من أربعة أسابيع، بعد حث أنصاره على التبرع لـ"صندوق الدفاع عن الانتخابات"، بينما كان الرئيس المنتهية ولايته يضخم نظريات المؤامرة حول سرقة الانتخابات.

وأضاف المستشار أن هناك حديثًا بالفعل عن قيام ترامب ببعض الرحلات المكثفة بعد ظهور النتائج، بما في ذلك الرحلات الخارجية للحفاظ على ظهوره.

وحتى الآن، برغم أن التصديق على نتائج الانتخابات إجراءً شكليًا ، لكن هذه العملية كانت محاولة ترامب الطويلة للتشبث بالسلطة، حيث تواصل حملته دون جدوى منع أو تأخير التصديق في الولايات الرئيسية على أمل قلب فوز بايدن من خلال الهيئة الانتخابية.

ومع ذلك ، تقترب هذه الجهود من نهايتها مع استمرار الولايات في التصديق على نتائجها لصالح بايدن، قبل اجتماع الهيئة الانتخابية في 14 ديسمبر.

وكان وزير العدل الأمريكي، ويليام بار، علن اليوم الثلاثاء، أن وزارة العدل لم تكتشف أي دليل على تزوير الانتخابات لتغيير نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، والتي أفضت إلى فوز جو بايدن.

وقال بار في لقاء مع وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، إن وكلاء النيابة الأمريكيين وعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي كانوا يعملون على تتبع شكاوى مخصصة ومعلومات تم الحصول عليها بخصوص تزوير الانتخابات، لكنهم لم يكتشفوا أي دليل من شأنه أن يغير نتيجة الانتخابات الأمريكية.

وأضاف بار الذي يعد من أقرب الحلفاء المتحمسين لترامب: "حتى الآن لم نكتشف أي تزوير على نطاق يمكن أن يؤثر على نتيجة الانتخابات".