أخبار اليمن : إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 63.33 مليونا

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 63.33 مليوناأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 63.33 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و474650 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق - إجمالي الوفيات - عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة - 268047 - 13536687

الهند - 137621 - 9462809

البرازيل - 173120 - 6335878

روسيا - 40464 - 2322056

فرنسا - 53606 - 2230571

إسبانيا - 45511 - 1656444

المملكة المتحدة - 59051 - 1643086

إيطاليا - 56361 - 1620901

الأرجنتين - 38730 - 1424533

كولومبيا - 36766 - 1316806

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها - عدد الوفيات - عدد الإصابات

19 - العراق - 12306 - 554767 30

30- المغرب - 5915 - 359844

31- السعودية - 5907 - 357623

38 - الأردن - 2802 - ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬ 223617

42 - الإمارات - 576 - 170149

48 - الكويت - 881 - 142992

المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت غرينتش.