ترامب يقاطع حفل تنصيب بايدن.. ويجهز مفاجأة من العيار الثقيل

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد يغيب عن حفل الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، في 20 يناير المقبل.

وقالت شبكة "إن بي سي نيوز"، نقلاً عن 3 مصادر مطلعة، إن ترامب يدرس الإعلان عن حملة ترشحه لانتخابات 2024، يوم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

وأوضحت المصادر، أن هناك تخطيطًا أوليًّا لأن يعلن ترامب ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، يوم 20 يناير، ومن الممكن أن يتخذ القرار قبل هذا التاريخ.

وأكد أشخاص مطلعون على الأمر أنه بغض النظر عن إعلان الترشح، فمن غير المتوقع أن يحضر ترامب حفل تنصيب بايدن، كما أنه لا يخطط لدعوته إلى البيت الأبيض أو حتى الاتصال به.

في المقابل، يقول مسئولو حملة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أن حضور ترامب من عدمه لن يؤثر على خططهم.

وأشارت تقارير إعلامية أكثر من مرة إلى أن ترامب يفكر في إطلاق حملة ترشحه لانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، في يوم موعد التنصيب.

وأبلغ ترامب مستشاريه مؤخرًا، أنه يريد الإعلان عن ترشحه بعد فترة قصيرة من تصويت المجمع الانتخابي لصالح جو بايدن.

وتواصل حملة ترامب الانتخابية جمع ملايين الدولارات كتبرعات، استخدم بعضها في الدعاوى القضائية المرفوعة في عدد من الولايات، ومن المتوقع يستغل الأموال في حملته القادمة.

ولا يزال دونالد ترامب يرفض الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، متحدثًا عن تزوير واسع النطاق في عملية التصويت والفرز.