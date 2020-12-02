الفنان أحمد بدير يقاضي مذيعة كويتية بسب "وصف مقذع"

تفاقم الجدل في الوسط الفني، بعد اشتعال حرب تصريحات بين المذيعة الكويتية مي العيدان وابنة الفنان المصري أحمد بدير إثر قيام الأولى بوضع صورة تجمع بدير وابنته سارة، وتعجبت من جمالها وكيف تكون "بنت الأقرع"، الأمر الذي أثار غضب بدير وعائلته، لتبدأ معركة قانونية لجأ فيها الفنان إلى رفع دعوى ضد الإعلامية الكويتية.

الفنان المصري أحمد بدير قال إنه أكبر من الدخول في جدال مع المذيعة الكويتية، وأن القضاء سيحسم الأزمة، ويحدد صاحب الحق بها.

وأضاف في تصريحات لـموقع "دوت الخليج" أنه لا مجال للتراجع عن مقاضاة العيدان، وأن حكم القضاء في جميع الأحوال سيكون مرضيًا له.

على خط المواجهة القانونية، أعلن أشرف عبد العزيز، محامي أحمد بدير، عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، أنه يتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد العيدان نحو ما قامت به من تنمر وسب وإساءات لفظية بحق الفنان المصري.

في المقابل، ردت مي العيدان بسخرية، على هذا الإعلان، عبر حسابها الرسمي على "انستغرام"، قائلة: "أحب أقول لأحمد بدير المحاكم مفتوحه من 7 صباحًا، توكل على الله واللي ما أطاوله في إيدك طاوله برجلك". مؤكدة أنها لم تتنمر على بدير بل وصفت هيئته فقط.

من جانبها، قالت سارة أحمد بدير، عبر "فيسبوك"، ردًا على العيدان، إن والدها الذى تسخر منه مي، علمها ألا تتنمر على أحد.

كما وصفت سارة بدير "العيدان" بالمشاكسة.