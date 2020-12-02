حادث دهس في ألمانيا.. سقوط 5 ضحايا وإصابة 15 آخرين

أعلنت الشرطة في ألمانيا ارتفاع حصيلة ضحايا حادث الدهس في مدينة ترير إلى 5 أشخاص، فضلا عن إصابة 15 شخصًا بجروح.
وقالت السلطات الألمانية إن منفذ هجوم الدهس في مدينة ترير كان تحت تأثير الكحول، وتعمد دهس الناس بسيارته.
وأضحت أن المهاجم هو رجل يبلغ 51 عامًا من مدينة ترير، وليس له أي سوابق جنائية، مشيرة إلى أنه كان مخمورًا وقد تكون لديه اضطرابات نفسية.
وذكر مكتب المدعي العام المحلي أنه لا يوجد أي دليل على وجود دوافع إرهابية أو سياسية أو دينية وراء الهجوم.
كانت سيارة اقتحمت منطقة للمشاة بالقرب من سوق رئيسي في مدينة ترير الألمانية، الثلاثاء، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وتمكنت الشرطة الألمانية من توقيف السيارة واحتجاز السائق، داعية المواطنين إلى تجنب وسط المدينة، بينما وصلت سيارات الإسعاف على الفور للمنطقة.
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