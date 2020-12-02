قفزة حادة في وفيات كورونا بالولايات المتحدة

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية نحو 2500 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية.
وتعد تلك الحصيلة اليومية للوفيات بفيروس كورونا في أمريكا هي الأعلى منذ نهاية ابريل الماضي، وفقا لبيانات جامعة "جونز هوبكنز".
وأبلغت السلطات الأمريكية عن 2473 وفاة جديدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء، بينما تجاوز إجمالي الوفيات جراء فيروس كورونا حاجز الـ270 ألف وفاة.
وأعلنت الولايات المتحدة تسجيل ما يقرب من 177 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينما يتجاوز عدد المصابين بالفيروس حاجز الـ13.6 مليون حالة.
ومن المقرّر أن تبدأ السلطات الأمريكية في توزيع الجرعات الأولى من لقاح كورونا، في غضون أسابيع قليلة قبل نهاية العام الجاري.
وتقدّمت كل من شركتي "فايزر" و"موديرنا" بطلب لهيئة الغذاء والدواء الأمريكية للموافقة على الاستخدام الطارئ للقاحات المضادة لكورونا.
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