نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبير: فرص تحويل نتائج الانتخابات الأمريكية لصالح "ترامب" منعدمة (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال إيهاب عباس، المتخصص في الشأن الأمريكي، إن فرص تحويل نتيجة الانتخابات الأمريكية لصالح دونالد ترامب أصبحت معدومة.

وأضاف "عباس"، خلال مداخلة من واشنطن مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن شخصية ترامب غير انهزامية ولا يقبل الخسارة.

وتابع، أنه من المحتمل أن يعلن ترامب إطلاق الحملة الانتخابية لانتخابات 2024 يوم تنصيب بايدن رئيسا لأمريكا في ظل كونه المرشح المفضل للناخب الأمريكي المنتمي للحزب الجمهوري، وبايدن يريد تهدئة المجتمع الداخلي في أمريكا وهناك أصوات تطالب بمحاكمة ترامب بتهمة التهرب الضريبي، ولكن هناك ثقة من ترامب في موقفه القانوني.