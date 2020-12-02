نائبة الرئيس الأمريكى المنتخب: أزمة جوع فى أمريكا بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - وشدد "هاريس" على أن التعامل مع التداعيات الاقتصادية للوباء أصبح أكثر إلحاحًا، لافتة إلى الارتفاع المستمر فى حالات كورونا، حيث أصبح الطقس أكثر برودة.

وقالت إن مع فقدان مئات الآلاف من الأمريكيين، تستمر حصيلة هذا الركود فى الارتفاع فى جميع أنحاء الولايات المتحدة.

ولفتت "هاريس" إلى العدد الكبير من الأمريكيين البالغين الذين لديهم أطفال ويقولون إن أسرهم تعانى من الجوع، والمعدل الأعلى من البالغين الذين يقولون إنهم يواجهون مشكلة فى سداد فواتيرهم "الأساسية".

وشددت على أن الفريق الاقتصادى لإدارة بايدن سيضع الأولوية لمتابعة الإصلاحات لتحسين أداء الاقتصاد من اجل جميع الأمريكيين.