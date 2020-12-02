ألمانيا تعلن موعد تطعيم الفئات الأكثر عرضة للخطر

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الصحة الألمانى، بحسب "سبوتنيك"، إن بلاده تهدف إلى تحصين الفئات الأكثر عرضة للخطر والعاملين فى مجال رعاية كبار السن من فيروس كورونا فى يناير، فى الوقت الذى تكافح فيه أكبر دولة فى الاتحاد الأوروبى من حيث عدد السكان موجة ثانية من تفشى الفيروس.

وصرح الوزير ينس سبان، لهيئة البث الإذاعى العامة دويتشلاند فونك : "قلنا من قبل إن أشهر الشتاء الباردة، التى نقضى فيها وقتا أطول فى أماكن مغلقة، ستكون الجزء الأصعب، وهذا يسرى بالفعل حتى نهاية الشتاء".

وأضاف سبان، أن السلطات الألمانية تعد مراكز تطعيم خاصة ستكون جاهزة فى منتصف ديسمبر على الرغم من أن اللقاح لن يكون متاحا على الأرجح بحلول ذلك الوقت.

ونقلت رويترز، عن الوزير الألمانى قوله إن العاملين فى مجال الصحة سيقومون بتحصين الناس بفرق متنقلة وفى مراكز التطعيم، لأن اللقاح المرشح الذى طورته شركة بيونتك وفايزر يحتاج للتخزين فى درجة حرارة 70 مئوية تحت الصفر.



وفى وقت سابق من نوفمبر، أعلن سبان، أن ألمانيا تتطلع لتأمين 100 مليون جرعة من اللقاح الذى تطوره شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتك" الألمانية، وكشف أنه من المحتمل أن يكون جاهزا فى الربع الأول من العام المقبل.