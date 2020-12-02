أمريكا تسجل قفزة قياسية فى إصابات كورونا لم تبلغها منذ أبريل

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز المعنية بتتبع الإصابات والوفيات جراء جائحة كوفيد 19، سجلت الولايات المتحدة أكثر من 180 ألف إصابة جديدة بالفيروس، خلال الفترة نفسها.

وتعد الولايات المتحدة أكثر البلدان تأثرًا بوباء كوفيد 19، حيث بلغ إجمالى عدد الوفيات منذ بدء الجائحة 270 ألفًا و450 حالة، كما تتصدر الدول الأكثر تسجيلا فى الإصابات بأكثر من 13.7 مليون حالة، بما يساوى خُمس إجمالى عدد الإصابات المسجّلة فى جميع أنحاء العالم.

وحطمت الولايات المتحدة رقما قياسيا جديدا، فيما يخص عدد مصابى كوفيد 19 الذى تسبب اللإصابة فى دخولهم المستشفى إذ بلغ عدد هؤلاء 99 ألفا، وفقا لمشروع "كوفيد تراكينج".