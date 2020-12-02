حافلة إسرائيلية تدهس عمالاً فلسطينيين في بيت لحم.. شاهد

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بوفاة وإصابة عدد من الأشخاص نتيجة حادث دهس استهدف مجموعة من العمال الفلسطينيين عند حاجز بيت لحم الشمالي.

وأكد المركز الفلسطيني للإعلام وفاة أحد العمال المصابين في حادث دهس عن طريق حافلة عند حاجز "300" شمالي بيت لحم .

وذكرت وسائل إعلامية أن مستوطناً إسرائيلياً دهس مجموعة من العمال الفلسطينيين في بيت لحم؛ ما أسفر عن سقوط قتيل واحد على الأقل، وعشرات الجرحى.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر عددا كبيرا من الإصابات في صفوف العمال إثر دهسهم بحافلة إسرائيلية على حاجز بيت لحم الشمالي.

ولم تعلن السلطات الصحية حصيلة رسمية للضحايا والمصابين.