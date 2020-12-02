أفادت وسائل إعلام فلسطينية بوفاة وإصابة عدد من الأشخاص نتيجة حادث دهس استهدف مجموعة من العمال الفلسطينيين عند حاجز بيت لحم الشمالي.
وأكد المركز الفلسطيني للإعلام وفاة أحد العمال المصابين في حادث دهس عن طريق حافلة عند حاجز "300" شمالي بيت لحم .
وذكرت وسائل إعلامية أن مستوطناً إسرائيلياً دهس مجموعة من العمال الفلسطينيين في بيت لحم؛ ما أسفر عن سقوط قتيل واحد على الأقل، وعشرات الجرحى.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر عددا كبيرا من الإصابات في صفوف العمال إثر دهسهم بحافلة إسرائيلية على حاجز بيت لحم الشمالي.
ولم تعلن السلطات الصحية حصيلة رسمية للضحايا والمصابين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حافلة إسرائيلية تدهس عمالاً فلسطينيين في بيت لحم.. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.