وزير الدفاع الإسرائيلى يعتزم التصويت لحل الكنيست

جدة - نرمين السيد - وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فقد تم التصويت لحل البرلمان، وسيتم تحديد موعد لإجراء انتخابات هى الرابعة على التوالى مع المأزق الذى يسود المشهد السياسى الإسرائيلي.

وكان "جانتس" قد اتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بأنه كذب على الإسرائيليين، فيما يتعلق بوعوده بتحسين الأوضاع السياسية، لافتاً إلى أن الهدف من مكافحته لفيروس كورونا تمجيد اسمه فقط، وكأنها لم تكن جهدا مشتركا لوزارات الصحة والداخلية والتعليم والاقتصاد وبالطبع مؤسسة الجيش الإسرائيلي.