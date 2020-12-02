ارتفاع حصيلة ضحايا حادث دهس ألمانيا

جدة - نرمين السيد - وبحسب الشرطة الألمانية، تم إلقاء القبض على قائد السيارة وهو مواطن ألمانى يبلغ من العمر 51 عاما، وليس لديه سجل إجرامى.
فيما رجحت الشرطة أن يكون منفذ الحادث يعانى من مرض عقلي، مستبعدة وجود أى دوافع إرهابية أو سياسية أو دينية وراء ارتكاب الحادث.
وحثت السلطات المواطنين على تجنب نشر الشائعات حول الحادث، مؤكدة أنها ستواصل إمداد الرأى العام بالمعلومات مع تقدم التحقيق.
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