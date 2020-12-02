وزير الدفاع العراقي: تعاون مشترك مع مصر في مختلف المجالات

أكد وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، أنه سيكون هناك تعاون مشترك بين العراق ومصر في مختلف المجالات.

وقال عناد، في تغريدة عبر حسابه على موقع لتواصل الاجتماعي "تويتر" - وفقا لما نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - "أجريتُ زيارة إلى جمهورية مصر العربية والتقيت بالقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق الأول محمد زكي، كما تفقدت عددًا من مصانع الإنتاج الحربي".

وأكد أن العلاقة بين العراق ومصر، علاقة تاريخية، وسيكون هناك تعاون مشترك بين البلدين في مختلف المجالات.