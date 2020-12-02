ترامب يدرس إصدار عفو رئاسي استباقي عن أبنائه وأحد مستشاريه قبل مغادرة البيت الأبيض

كشفت صحيفة /نيويورك تايمز/ الأمريكية- نقلا عن مصادر مطلعة- أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب يدرس مع مستشاريه إصدار عفو رئاسي استباقي عن 3 من أبنائه وصهره جاريد كوشنر وكذلك محاميه رودي جولياني قبل مغادرته البيت الأبيض.

وأفادت الصحيفة الأمريكية- في تقرير نشرته على موقعها الالكتروني اليوم الأربعاء- بأن ترامب أخبر مستشاريه بأنه قلق من احتمالية استخدام إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن وزارة العدل للانتقام منه من خلال استهداف أكبر ثلاثة من أبنائه دونالد ترامب وإريك ترامب وإيفانكا ترامب وكذلك جاريد كوشنر زوج إيفانكا وكبير مستشاري البيت الأبيض.

وأضافت أن دونالد ترامب الابن يخضع للتحقيق من جانب المحقق الخاص روبرت مولر، بشأن اتصالات أجراها مع الروس لتقديم معلومات مغلوطة عن هيلاري كلينتون خلال انتخابات 2016.

وقالت نيويورك تايمز إن طبيعة قلق ترامب بشأن أي كشف إجرامي محتمل لإريك ترامب أو إيفانكا ترامب غير واضحة، على الرغم من أن التحقيق الذي أجراه المدعي العام لمنطقة مانهاتن في منظمة ترامب قد توسع ليشمل عمليات شطب ضرائب على ملايين الدولارات كرسوم استشارية.

وكشفت تقارير سابقة عن أن رودي جولياني محامي ترامب الذي يخضع لتحقيق حول معاملاته التجارية في أوكرانيا ودوره في عزل السفير الأمريكي هناك، تحدث مع الرئيس الأمريكي عن إمكانية حصوله على عفو استباقي قبل مغادرة ترامب البيت الأبيض.

وذكرت المصادر المطلعة على الأمر أن ترامب تحدث مع محاميه جولياني الأسبوع الماضي، حول إمكانية العفو عنه.