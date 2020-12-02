السودان يهدد بتجميد عملية التطبيع مع إسرائيل | اعرف السبب

هدد السودان بتجميد عملية التطبيع مع إسرائيل، حال عدم تنفيذ الشرط الذي قدمته الخرطوم للولايات المتحدة الأمريكية مقابل استمرار السلام مع تل ابيب.

وحذر رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، من أنه إذا لم يوافق الكونجرس الأمريكي، بنهاية ديسمبر الجاري على القانون، الذي يمنح السودان حصانة من الدعاوى القضائية، التي يقدمها عائلات ضحايا تفجيرات 11 سبتمبر، فإن السودان سيجمد التطبيع مع إسرائيل.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فإن بومبيو وعد البرهان، بأن الكونجرس سيوافق في الأسابيع المقبلة على قانون الحصانة، ووفقًا للتقرير في الصحيفة، فإن إدارة ترامب تخطط لعقد حفل توقيع رسمي للاتفاق بين السودان وإسرائيل، في وقت لاحق من هذا الشهر في البيت الأبيض.

يذكر، أنه يستمر الجدل في الكونجرس حول قانون الحصانة للسودان، بسبب معارضة السناتور الديمقراطي روبرت مينينديز من ولاية نيو جيرسي، وزعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، اللذان يقولان إنهما لن يوافقا على منع الأمريكيين المتضررين من هجمات 11 سبتمبر من مقاضاة السودان، بشأن تعاونه السابق مع تنظيم "القاعدة".

ويعتبر كل من مينينديز وشومر مهتمان باتفاقية التطبيع بين إسرائيل والسودان ويريدان مساعدة السودان ماليًا، لكنهما يقولان: إنهما لن يفعلا ذلك على حساب عائلات الضحايا .