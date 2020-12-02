نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل 17270 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات الصحية في ألمانيا، تسجيل 17270 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و487 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد مليون و84743 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 17123 وفاة.

وقد قال وزير الصحة الألماني، ينس سبان، في وقت سابق، إن بلاده تهدف إلى تحصين الفئات الأكثر عرضة للخطر والعاملين في مجال رعاية كبار السن، من فيروس كورونا، في شهر يناير القادم.

وأضاف ينس سبان أن السلطات الألمانية تعد مراكز تطعيم خاصة ستكون جاهزة في منتصف ديسمبر، على الرغم من أن اللقاح لن يكون متاحا على الأرجح بحلول ذلك الوقت.