نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل بأطول فترة سداد ميسرة بدون موافقة الكفيل الغارم لدى مصرف الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل بأطول فترة سداد ميسرة لدى مصرف الراجحي هو أكثر التمويلات الشخصية التي تزايدت عليها البحث في الدول العربية نظراً للظروف الحالية التي تمر بها البلاد وحاجة الكثير من العملاء على قروض تمويلية ميسرة لمدة طويلة الأجل تصل إلى 10 سنوات فهى أطول فترة لسداد تمويل شخصي كما يحتاج المقترضين تمويل بدون موافقة الكفيل الغارم وتلك المزايا يوفرها قرض مصرف الراجحي بتمويل للأفراد ثلاثون ضعف وأتاح المصرف التقديم إلكتروني من أجل الحصول على التمويل المناسب للعميل فسوف نتعرف اليوم على أفضل طريقة للحصول على التمويل الشخصي من مصرف الراجحي الحصول على تمويل بأطول فترة سداد ميسرة لدى مصرف الراجحي بأهم المزايا متوافق التمويل مع أحكام الدين والشريعة الإسلامية

يقوم قرض الراجحي على بيع سلع أو أسهم بحرية التملك والتصرف فيها

قبول القرض الشخصي يصل إلى 50,000 دينار أردني

التمويل المسموح بيه هو ثلاثون ضعف الراتب للقطاع العام ومسموح بحد أقصى خمسة وعشرون ضعف الراتب للقطاع الخاص

التمويل الشخصي من الراجحي بدون موافقة الكفيل الغارم

تأمين شخصي ميسر مع تأمين تكافلي على الحياة في حالات الوفاة والعجز

أقساط التمويل شهرية ميسرة تصل إلى 96 شهر للقطاع العام وتصل الأقساط إلى 84 شهر للقطاع الخاص

عند رغبة العميل يمكن توحيد كافة الالتزامات في قسط واحد شهري شروط الموافقة على تمويل بأطول فترة سداد ميسرة لدى مصرف الراجحي يطلب مصرف الراجحي للحصول على التمويل فترة عمل 6 أشهر للقطاع الخاص على الأقل

يطلب أيضاً من القطاع العام فترة عمل ثلاثة أشهر

صافي الدخل الشهري المسموح بيه هو 300 دينار للقطاع العام للحصول على القرض المناسب

يطلب للموافقة 400 دينار من القطاع الخاص صافي دخل شهري

مصرف الراجحي يوفر تمويل شخصي للقطاع العسكري ولكن بمزايا وشروط مختلفة مستندات الحصول على تمويل شخصي بدون كفيل لدى مصرف الراجحي للحصول تمويل شخصي بدون كفيل بأقساط ميسرة يطلب المصرف إحضار تحويل الراتب وتعريف المرتب

يطلب المصرف صورة أثبات هوية الأحوال المدنية

كشف تفصيلي لفترة 6 شهور لحساب العميل المتقدم البنكي ولابد من عدم وجود قروض شهرية مستحقة عند طلب التمويل

قسائم تشمل آخر ستة أشهر وإرسالها لدى مصرف الراجحي طريقة التقديم على تمويل شخصي طويل الأجل بفترة سداد 10 سنوات لدى مصرف الراجحي على الراغب في التقديم من أجل الحصول على تمويل شخصي طويل الأجل الأعتماد على الموقع الرسمي بمصرف الراجحي في دولة الأردن

ثم قم بتسجيل الدخول الدائم للتقديم الإلكتروني على التمويل الشخصي

على المتقدم للقرض الضغط على طلب التمويل الشخصي الآن بعد ذلك يظهر لك صفحة عليك تعبئة المعلومات والبيانات المطلوبة ثم إرسالها عبر الإنترنت لمصرف الراجحي

يظهر للعميل المتقدم للتمويل الشخصي الموافقة على الطلب وذلك في حالة تطبيق كافة الشروط الواجبة لدى مصرف الراجحي داخل أراضي المملكة الهاشمية الأردنية

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تمويل بأطول فترة سداد ميسرة بدون موافقة الكفيل الغارم لدى مصرف الراجحي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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