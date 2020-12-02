بومبيو يتهم تركيا بسياسة استفزازية في سوريا وبتقويض تماسك الناتو

انتقد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، يوم أمس، تركيا، واتهمها بـ"عدم الالتزام بمبادئ وأعمال حلف الناتو، وتقويض تماسكه"، وفق ما أفادت به مصادر لصحيفة "كاتيميرني" اليونانية.
ووصف بومبيو، خلال اجتماع لوزراء الخارجية عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، أنشطة أنقرة في شرق البحر الأبيض المتوسط، وليبيا، وسوريا، وقرة باغ بـ"الاستفزازية"، مشيرا إلى أن "امتلاك تركيا لمنظومة صواريخ "إس 400" كان بمثابة هدية لروسيا، من حليف في الناتو"، حسب ما ذكرت المصادر الدبلوماسية للصحيفة اليونانية.
وأكدت الصحيفة نقلا عن هذه المصادر، أن وزير الخارجية الأمريكي أوضح أن "آلية عدم التضارب" العسكرية المتفق عليها بين أثينا وأنقرة، في أكتوبر، معطلة "بسبب تركيا".
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