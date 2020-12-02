أول دولة أجنبية.. بريطانيا تعطي الضوء الأخضر لاستخدام لقاح فايزر

أصبحت المملكة المتحدة أول دولة أجنبية ترخص لقاح شركتي "فايزر" و"بيونتيك" ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ما يفتح الطريق أمام التطعيم الشامل للأشخاص الأكثر عرضة للخطر.

ووفقًا لصحيفة "جارديان" البريطانية، تم ترخيص اللقاح للاستخدام في حالات الطوارئ من قبل هيئة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية، قبل قرارات الولايات المتحدة وأوروبا.

ومنحت الحكومة البريطانية، الهيئة سلطة الموافقة على اللقاح بموجب لوائح خاصة قبل 1 يناير، عندما تصبح مسؤولة بالكامل عن ترخيص الأدوية في المملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

فيما قالت شركة فايزر إن الجرعات الأولى من اللقاح ستصل في الأيام المقبلة.

واشترت المملكة المتحدة، 40 مليون جرعة من لقاح فايزر، والتي ثبت نجاح فعاليته بنسبة 95٪ خلال النتائج النهائية.

ويمثل موافقة بريطانيا على استخدام لقاح فايزر، لحظة تاريخية في الحرب ضد فيروس كورونا المستجد.

وكانت هيئة الأدوية الأوروبية، كشفت أمس الثلاثاء، عن توقعاتها بشأن موعد الموافقة على لقاح شركتي فايزر وبيونتك ولقاح شركة موديرنا، بعد تقدمهم بطلبات للحصول على ترخيص لتسوريق لقاحهما ضد فيروس كورونا في أوروبا.

ووفقًا لوكالة "رويترز"، قالت هيئة الأدوية الأوروبية إنه إذا تلقى خبراؤها بيانات كافية من شركتي الأدوية فايزر وموديرنا حول اللقاحات المحتملة ضد فيروس كورونا، فإن الوكالة ستكمل مراجعاتها بحلول 29 ديسمبر للقاح فايزر و 12 يناير للقاح موديرنا.

وقدمت الشركتان فايزر الأمريكية وبايونتك الألمانية، الاثنين الماضي، طلبا لهيئة الأدوية الأوروبية للحصول على موافقة على لقاحهم، والذي يقال أنه فعال بنسبة 95 ٪ ضد فيروس كورونا.