أزمة في إسرائيل.. الكنيست يصوت على حل نفسه وتحديد موعد الانتخابات الجديدة

ذكر موقع i24NEWS الإسرائيلي اليوم الأربعاء أنه من المنتظر التصويت بالقراءة التمهيدية اليوم على حل الكنيست وإعداد موعد الانتخابات الجديدة في إسرائيل.

من المنتظر اليوم أن يناقش الكنيست مشروع قانون تقدمت به المعارضة البرلمانية برئاسة يائير لابيد ينص على حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات عام في البلاد.

ووفقا للقانون الإسرائيلي سيتم عرض مشروع القانون على الهيئة العامة للكنيست في قراءة تمهيدية على مشروع القانون ستليه بعد ذلك ثلاث قراءات إلى أن يصبح قانونا ناف المفعول.

ويبدو أن مشروع القانون المذكور يحظى بأغلبية أكثر من نصف أعضاء الكنيست وانه من المتوقع أن يمر بالقراءة التمهيدية على أن تتواصل جهود تسوية الأزمة السياسية في الفترة بين القراءات المتتالية للقانون.

وقد أعلن بيني جانتس أنه وحزبه "كاحوال لافان" سيصوت لصالح حل الكنيست وذلك "لأن نتنياهو يعرقل المصادقة على ميزانية الدولة منذ عدة أشهر"، على حد تعبيره.

وأضاف جانتس أن نتنياهو يملك الوقت الكافي الآن للعمل على إعداد ميزانية الدولة للعام 2021 والمصادقة عليها قبل الانتهاء من سن قانون حل الكنيست.

من جانبه دعا رئيس الحكومة نتنياهو، حليفه الائتلافي جانتس إلى التراجع عن دعمه لمشروع قانون حل الكنيست وحثه على العمل معه سويا على التمسك بالوحدة للتصدي لكورونا ولتأمين مصالح جمهور المتضررين جراء الوباء في هذه الفترة العصيبة.

وفي ذات السياق، لا يزال النائب منصور عباس، رئيس "الموحدة" داخل القائمة المشتركة، التي تجمع بين أربعة أحزاب، يلتزم الغموض بموقفه من التصويت اليوم على مشروع قانون حل الكنيست، وهل سيختار التصويت المغاير لبقية مركبات القائمة المشتركة التي أعلنت أنها ستصوت إلى جانب قانون حل الكنيست، أم أنه سيصوت ضد حل الكنيست إلى جانب كل من حزب الليكود وحزب شاس وحزب يهدوت هتوراة.