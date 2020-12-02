وزير الخارجية الإسرائيلي يلتقي وزير الصناعة والتجارة البحريني في القدس

التقي وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي اليوم الأربعاء مع وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد الزياني في القدس. ووصل الوفد البحريني إلى إسرائيل مع وفد يضم حوالي 40 رجل أعمال. وكتبت صحفة "إسرائيل بالعربية" على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن "هذه الزيارة المهمة هي بمثابة تحقيق لما يريده البحرينيون والإسرائيليون في التقدم والتعاون وهذا تطبيع حقيقي".

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