بعد الموافقة على استخدامه.. بريطانيا تعلن موعد تطعيم مواطنيها بلقاح فايزر

كشف متحدث باسم وزارة الصحة البريطانية، عن تفاصيل موافقة بلاده على لقاح شركتي "فايزر" و"بيونتيك" ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، قال المتحدث إن الحكومة وافقت اليوم على توصية هيئة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية على استخدام لقاح كورونا.

وأضاف أنه سيتم قريبا تحديد الأولوية للفئات التي ستتلقى اللقاح، بما في ذلك المقيمون في دور الرعاية، والعاملين في مجال الصحة، وكبار السن، والمعرضون للخطر.

وأشار إلى أن بريطانيا جاهزة لاستخدام لقاح فايزر لعلاج فيروس كورونا بدءًا من الأسبوع المقبل.

وتابع أنه من الضروري أن يستمر الجميع في لعب دورهم والالتزام بالقيود اللازمة في منطقتهم حتى تتمكن البلاد من احتواء الفيروس بشكل أكبر والسماح لـ NHS بالقيام بعملها دون إرهاق.

وتعاقدت المملكة المتحدة مع شركة فايزر، للحصول على 40 مليون جرعة من لقاحها ضد كورونا، منها 10 ملايين من المقرر استلامها بحلول نهاية العام.

وحسب الصحيفة، يحتاج المرضى إلى جرعتين من اللقاح، مما يعني أنه لم يتم تأمين جرعات كافية لجميع سكان المملكة المتحدة.

ومع ذلك، فمن المحتمل أن تتم الموافقة على لقاحات أخرى، بما في ذلك لقاح جامعة أكسفورد في الأسابيع المقبلة.

وأعلنت شركتا "فايزر" و"بيونتيك" أن لقاحها ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ثبت فعاليته بنسبة 95٪ خلال النتائج النهائية، ما يفتح الطريق أمام التطعيم الشامل للأشخاص الأكثر عرضة للخطر.

ويمثل موافقة بريطانيا على استخدام لقاح فايزر، لحظة تاريخية في الحرب ضد فيروس كورونا المستجد.

وكانت فايزر الأمريكية وبيونتك الألمانية، قدمت أمس الأول، الاثنين، طلبا لهيئة الأدوية الأوروبية للحصول على موافقة على لقاحهم.

لكن المملكة المتحدة أصبحت أول دولة أجنبية ترخص لقاح فايزر.