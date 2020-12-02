جونز هوبكنز: تسجيل أكثر من 180 ألف إصابة جديدة بكورونا في أمريكا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 13 مليونًا و721 ألفا و645 حالة، وذلك عقب تسجيل 180 ألفا و83 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الجامعة -حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء- أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 270 ألفا و645 حالة، وذلك عقب تسجيل 2597 حالة وفاة جديدة أمس الثلاثاء.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.