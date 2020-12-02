هبوط أسعار الذهب.. المعدن النفيس يتراجع وكورونا السبب

تراجع الذهب اليوم الأربعاء، إذ سيطر الحذر على المستثمرين بسبب شكوك حيال إحراز تقدم على صعيد حزمة التحفيز في الولايات المتحدة، فيما أضافت تقارير عن تطورات بشأن لقاح كوفيد-19 ضغوطا.

وهبطت الأسعار الفورية للذهب 0.3 % إلى 1808.67 دولار للأوقية (الأونصة) بعد زيادة بأكثر من 2% أمس الثلاثاء، كانت أكبر قفزة في قرابة شهر.

وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1813.30 دولار.

وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش مكونيل، إن الكونغرس الأمريكي يتعين عليه إدخال حزمة إنفاق تحفيزية جديدة مرتبطة بالموجة الثانية من فيروس كورونا بقيمة 1.4 تريليون دولار.

وعقد وزير الخزانة ستيفن منوتشين ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي محادثات بشأن التحفيز أمس للمرة الأولى منذ الانتخابات الأمريكية.

ومما زاد الضغط على المعدن، تواتر أنباء عن أن مسؤولين أمريكيين يستهدفون بدء عمليات التلقيح للملايين من الأمريكيين ضد كوفيد-19.

ومن المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 1.4 % إلى 23.66 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 1.5 % إلى 985.29 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.4 % إلى 2396.91 دولار.