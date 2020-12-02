نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهند تسجل 36604 إصابات جديدة بكورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجلت السلطات الصحية في الهند، اليوم الأربعاء، تسجيل 36604 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وفقًا لروسيا اليوم.

وبحسب بيانات وزارة الصحة الهندية، ظلت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في أدنى من 50 ألفا لليوم الـ 25 على التوالي، مع تسجيل 36604 إصابات جديدة.

ولفتت الصحة الهندية، أن الزيادة في عدد الإصابات كانت أقل من 40 ألفا لليوم الثالث على التوالي، وفقا لإحصاء "رويترز".

وكشفت وزارة الصحة الهندية، أن عدد الوفيات زاد بـ 501 ليصل الإجمالي إلى 138122 حالة وفاة.

وكان إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد، وصل حاليا إلى 9.5 مليون، لكن العدد اليومي في تناقص منذ بلوغه الذروة في سبتمبر، رغم أن الشهر الماضي شهد موسم احتفالات دينية مزدحما.