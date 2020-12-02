بريطانيا توافق على استخدام لقاح فايزر ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - وكان بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، قد عين ناظم الزهاوى وزيرا مسؤولا عن توزيع لقاح كوفيد-19 فى إشارة إلى أن الحكومة تستعد لبرنامج تطعيم شامل، ويشغل الزهاوى، وهو من أصل عراقى، منصب وزير الدولة للأعمال، بحسب وكالة "رويترز".

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