عاجل.. انفجار بالقرب من مطار بولى فى إثيوبيا

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، فى نبأ عاجل لها، بوقوع انفجار لقنبلة بالقرب من مطار بولى بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.



جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، فى نبأ عاجل لها، بوقوع انفجار لقنبلة بالقرب من مطار بولى بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. قالت السلطات الإثيوبية، إن الانفجار لم يسفر عن أية إصابات حتى الآن، دون التطرق لمزيد من التفاصيل.

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