بومبيو يتهم تركيا بتصعيد التوتر فى شرق المتوسط

جدة - نرمين السيد - وقع شجار دبلوماسى حاد بين وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، ونظيره التركى مولو جاويش أوغلو، خلال اجتماع لوزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسى "الناتو"، على خلفية استفزازات أنقرة شرق المتوسط.





وبحسب قناة "العربية" الإخبارية، اتهم بومبيو أنقرة بتصعيد التوتر فى شرق المتوسط وليبيا وسوريا وناجورنى قره باغ، مضيفًا أن الاستحواذ التركى أيضا على نظام الصواريخ S-400 كان بمثابة "هدية لروسيا" من حليف فى الناتو.

ولفت إلى أن الآلية العسكرية لتفادى التضارب، المتفق عليها بين أثينا وأنقرة فى أكتوبر الماضى لا تعمل بسبب تركيا. فيما شن أوغلو هجومًا على نظيره الأمريكى متهمًا واشنطن بتحريض الأوروبيين ضد بلاده.