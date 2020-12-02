بومبيو يتهم تركيا بتصعيد التوتر فى شرق المتوسط

وبحسب قناة "العربية" الإخبارية، اتهم بومبيو أنقرة بتصعيد التوتر فى شرق المتوسط وليبيا وسوريا وناجورنى قره باغ، مضيفًا أن الاستحواذ التركى أيضا على نظام الصواريخ S-400 كان بمثابة "هدية لروسيا" من حليف فى الناتو.
ولفت إلى أن الآلية العسكرية لتفادى التضارب، المتفق عليها بين أثينا وأنقرة فى أكتوبر الماضى لا تعمل بسبب تركيا. فيما شن أوغلو هجومًا على نظيره الأمريكى متهمًا واشنطن بتحريض الأوروبيين ضد بلاده.
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