أخيرا سنعود لحياتنا.. تعليق مبشر من رئيس وزراء بريطانيا عقب الموافقة على لقاح فايزر

علق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، على نبأ موافقة هيئة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية، على استخدام لقاح فايزر ضد فيروس كورونا المستجد، لتكون المملكة المتحدة أول دولة في العالم ترخص الأمر.

وقال جونسون، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إنه لأمر رائع أن تعطي الهيئة الأذن الرسمي لاستخدام لقاح فايزر ضد كورونا"، مضيفا أنه سيبدأ توفيره في جميع أنحاء بريطانيا اعتبارًا من الأسبوع المقبل.



وتابع: "أخيرًا سنتمكن بعد استخدام لقاح فيروس كورونا من العودة لحياتنا الطبيعية وتدوير عجلة الاقتصاد".

ووافقت بريطانيا، اليوم الأربعاء، على استخدام لقاح فايزر، كأول دولة في العالم، خاصة بعد أن قدمت شركتا فايزر الأمريكية وبيونتك الألمانية، أمس الأول، الاثنين، طلبا لهيئة الأدوية الأوروبية للحصول على موافقة على لقاحهم.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة البريطانية، إن الحكومة وافقت اليوم على توصية هيئة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية على استخدام لقاح كورونا.

وأضاف أنه سيتم قريبا تحديد الأولوية للفئات التي ستتلقى اللقاح، بما في ذلك المقيمون في دور الرعاية، والعاملين في مجال الصحة، وكبار السن، والمعرضون للخطر.

وأشار إلى أن بريطانيا جاهزة لاستخدام لقاح فايزر لعلاج فيروس كورونا بدءًا من الأسبوع المقبل.

فيما كشف رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، عن موعد الموافقة التنظيمية الأوروبية على لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال كاستكس، في تصريحات مع قناة ""BFM الفرنسية، إنه يجب على المنظمين الأوروبيين الموافقة قريبًا على لقاح فيروس كورونا، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تصدر في وقت لاحق من ديسمبر الجاري.

ووفقًا للنتائج النهائية من التجارب، أعلنت شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية، أن لقاحها ضد فيروس كورونا ثبت فعاليته بنسبة 95٪، ما يفتح الطريق أمام التطعيم الشامل للأشخاص الأكثر عرضة للخطر.



ويمثل موافقة بريطانيا على استخدام لقاح فايزر، لحظة تاريخية في الحرب ضد فيروس كورونا المستجد.