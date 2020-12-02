أزمة في إسرائيل.. مفاوضات سرية لتشكيل حكومة جديدة بدون انتخابات قبل التصويت لحل الكنيست

تتفاقم الأزمة السياسية فى إسرائيل وينعقد الكنيست اليوم الأربعاء للتصويت على حل نفسه والذهاب إلى انتخابات جديدة لكن جرت مفاوضات سرية لتشكيل حكومة جديدة بدون انتخابات.

وقال الوزير ازهار شاي من حزب "كاحوال لافان" قبل ساعات من التصويت على مشروع قانون حل الكنيست، إن المحادثات تجري خلف الكواليس لاستبدال الحكومة بدون انتخابات.

وأوضح أنه "ليست هناك حاجة للذهاب إلى صناديق الاقتراع إذا كان من الممكن استبدال الحكومة داخل الكنيست الحالي، هناك اتصالات لهذا الغرض طوال الوقت لكنها لم تنضج بعد سنجري كل الاتصالات الممكنة وندرس جميع الخيارات".

وتصوت الكنيست اليوم على حل نفسها، بعد تقديم كتلة "يش عتيد – تيلم" البرلمانية، مشروع قانون لحل الكنيست، وسط توقعات بتأييد كل من ازرق ابيض" والقائمة العربية" للقانون.

وأظهرت نتائج استطلاع جديد للرأي، نشرت صحيفة "معاريف" نتائجه، حصول الليكود على 29 مقعدا، مقابل 23 مقعدا لتحالف يمينا، لو جرت الانتخابات المبكرة.

ووفقا للاستطلاع، سيحصل "يش عتيد"، على 18 مقعدا، القائمة العربية 12 مقعدا، "كاحول لافان" 10 مقاعد، "شاس" 8 مقاعد، "يسرائيل بيتتا" 8 مقاعد، "يهدوت هتوراة" 7 مقاعد، ميرتس 5 مقاعد.

وأشارت نتائج الاستطلاع، الى أن 48% من الجمهور الإسرائيلي، يعتقدون أن رئيس الوزراء نتنياهو، هو المسؤول عن جر إسرائيل إلى الانتخابات المبكرة.