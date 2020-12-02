338 ألفا و591 إصابة و2877 وفاة.. إسرائيل تعلن بدء موجة كورونا الثالثة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، تسجيل 1,182 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد او كوفيد 19 خلال الـ24 ساعة الماضية وذلك بعد إجراء 63,993 اختبارًا.

ووصل معدل الفحوصات الموجبة فيها إلى 1.9%، وبهذا ترتفع حصيلة الإصابات في البلاد منذ تفشي الوباء إلى 338,591 إصابة.

وأوضحت معطيات وزارة الصحة في بيان لها عممته على وسائل الاعلام إلى أن عدد المرضى النشطين (الفعليين) هو 11,072 مصابا، مشيرة إلى أن هدد الوفيات الكلي بلغ 2,877 حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة أن من بين الاصابات توجد 266 إصابة تعد خطيرة منها 93 إصابة حرجة، و67 إصابة حالتهم متوسطة، بينما يوجد 94 مريضًا يستعين بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن 534 مصابًا يتلقى العلاج بالمستشفيات، فيما يخضع 10,375 مصابًا للعلاج المنزلي، و163 في الفنادق التي أُعدت لمصابي كورونا.

ولم يتخذ مجلس الامن القومي الإسرائيلي في اجتماعه أي قرار حول امكانية وقف فوري للرحلات الجوية من تركيا الى إسرائيل في ظل ازدياد الإصابات بكورونا وتسير حاليا شركة الخطوط الجوية الوطنية التركية عشرات الرحلات أسبوعيا بين إسطنبول ومطار بن جوريون الدولي.

وقالت رئيسة خدمات الصحة العامة في وزارة الصحة الإسرائيلية، شارون إلروعي، في إحاطة قدمتها للصحافيين، إن إسرائيل تشهد بداية الموجة الثالثة لتفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت إلروعي إنه "يمكننا أن نلحظ أننا في بداية الموجة الثالثة. نحن نسجل أعدادًا أقل من تلك المسجلة في أغسطس الماضي لكن مُعامل العدوى (R) هو نفسه".

وأضافت أن "وزارة الصحة ستعرض موقفها على المجلس الوزاري لشؤون كورونا (كابينيت كورونا)، وسنوصي بالحد من العدوى المستوردة".

جاء ذلك في إشارة إلى الإسرائيليين العدائين من دول تشهد انتشارا واسعا لتفشي الفيروس والأجانب القادمين من دول حمراء، واستطردت إلروعي قائلة: "فقط 25% من العائدين المطالبين بالدخول إلى حجر صحي، يلتزمون بالتعليمات بهذا الشأن".

وعن إمكانية فرض إغلاق ليلي في محاولة لوقف الدالة التصاعدية لانتشار الفيروس، قالت إنه "لم يتم اتخاذ قرار في هذا الشأن"، وشددت على أن "المسؤولين في جهاز الصحة يدرسون هذا الخيار".

وأفادت الهيئة العربية للطوارئ بالداخل المحتل، في بيان أصدرته بأنّ 975 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، سُجِّلت في البلدات العربية منذ أول من أمس، الأحد، مُشيرة إلى ازدياد عدد الحالات النشطة فيها.

وقالت الهيئة إنه "بلغ مجمل عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلدات العربية، 53,872 مصابا من مجمل 337,354 إصابة في اسرائيل، وبهذا تواصل نسبة الإصابات في البلدات العربية في الارتفاع لتبلغ 15.9% من مجمل عدد الإصابات".

وأوضحت أنه "منذ بداية الأسبوع الحالي، ارتفع عدد الإصابات في البلدات العربية، بـ975 حالة، وفي المقابل وعلى مستوى البلاد؛ تم تسجيل 2,395 إصابة جديدة لذات الفترة".