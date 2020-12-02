بعد بريطانيا.. فرنسا تكشف موعد الموافقة الأوروبية على لقاح كورونا

كشف رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، عن موعد الموافقة التنظيمية الأوروبية على لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال كاستكس في تصريحات مع قناة ""BFM الفرنسية، إنه يجب على المنظمين الأوروبيين الموافقة قريبًا على لقاح فيروس كورونا، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تصدر في وقت لاحق من ديسمبر الجاري.

وجاءت تعليقات كاستكس في الوقت الذي أصبحت فيه بريطانيا، أول دولة في العالم، ترخص لقاح شركتي "فايزر" و"بيونتيك" ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وتعلن عن بدء استخدامه الأسبوع المقبل.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن، أمس الثلاثاء، عن إجراء حملة تطعيم عامة في فرنسا للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال ماكرون، إن حملة التلقيح الأولى ضد كورونا ستكون في ديسمبر ويناير للأشخاص الأكثر عرضة للفيروس في البلاد، فيما سيتم إجراء حملة تطعيم ثانية عمومية بين شهر أبريل ويونيو المقبلين.

وسيصل اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى فرنسا بكميات محدودة في البداية، وسيتم تطعيم المتقدمين في السن أولا، حيث رأت السلطات الفرنسية أن تحد من نقل اللقاح وتركز على العمل به في المؤسسات الاستشفائية الكبرى، وستمنح إلى الأطباء مسؤولية اختيار الأشخاص الأولى بالتطعيم.

ووافقت بريطانيا، اليوم الأربعاء، على استخدام لقاح فايزر، كأول دولة في العالم، خاصة بعد أن قدمت شركتا فايزر الأمريكية وبيونتك الألمانية، أمس الأول، الاثنين، طلبا لهيئة الأدوية الأوروبية للحصول على موافقة على لقاحهم.

وكشف متحدث باسم وزارة الصحة البريطانية، عن تفاصيل موافقة بلاده على لقاح فايزر، قائلا إن الحكومة وافقت اليوم على توصية هيئة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية على استخدام لقاح كورونا.

وأضاف أنه سيتم قريبا تحديد الأولوية للفئات التي ستتلقى اللقاح، بما في ذلك المقيمون في دور الرعاية، والعاملين في مجال الصحة، وكبار السن، والمعرضون للخطر.

وأشار إلى أن بريطانيا جاهزة لاستخدام لقاح فايزر لعلاج فيروس كورونا بدءًا من الأسبوع المقبل.