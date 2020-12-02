ظاهرة نادرة الحدوث.. شاهد| ثقب السحابة يظهر في سماء بلدة بريطانية

ظهر في سماء مقاطعة سومرست البريطانية، ثقبا غامضا نادرا ما يحدث وتعرف هذه الظاهرة باسم ثقب السحابة "fallstreak hole" أو "cavum hole".
ووفقا لصحيفة "مترو" البريطانية، التقطت عدسات الكاميرات "ثقب السحابة" الذي ظهر، هذا الاسبوع، في سماء بلدة شيبتون ماليت في مقاطعة سومرست، غرب انجلترا.
وثقب السحابة هو ظاهرة جوية نادرة عبارة عن فجوة كبيرة عادة ما تكون دائرية أو بيضاوية يمكن أن تظهر وسط السحب المرتفعة أو السحب المنخفضة.
تتشكل هذه الثقوب المزعومة عندما تكون درجة حرارة الماء في السحب أقل من درجة التجمد ولكن الماء، فيزيائيا، في حالة التبريد الفائق لم يتجمد بعد بسبب نقص نواة الجليد.
وعندما تتشكل بلورات الجليد، ينطلق تأثير الدومينو بسبب عملية بيرجيرون (عملية فيزيائية يبدأ بها الترسيب في سحابة مختلطة مع درجة حرارة أقل من درجة التجمد)، مما يتسبب في تبخر قطرات الماء حول البلورات تاركة حفرة كبيرة، دائرية في كثير من الأحيان، وهو ما يعرف بـ "ثقب السحابة".
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