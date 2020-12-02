بشرى لضحايا كورونا.. تحديد موعد تسليم أول شحنات لقاح فايزر

من المقرر أن يتم تسليم الشحنات الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد لشركة بيونتيك-فايزر ، خلال هذا الشهر ، في الولايات المتحدة الأمريكية، وفقًا لما ذكرته شبكة سي إن إن.

قالت سي إن إن الإخبارية الأمريكية، إنه سيتم تسليم الدفعات الأولى من جرعات اللقاح في 15 ديسمبر ، وفقًا لوثيقة عملية راب سبيد المدعومة من الإدارة الأمريكية.

وتقول الوثيقة التي تحدد يوم تسليم دفعات اللقاح، والتي قدمت إلى المحافظين قبل مكالمة مع نائب الرئيس، قدرت أيضًا أن الشحنة الأولى من لقاح موديرنا سيتم تسليمها في 22 ديسمبر.

تتوقف تواريخ التوزيع هذه على قرار تتخذه إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للسماح باستخدام كل لقاح في حالات الطوارئ.

وقدمت شركة فايزر طلبًا إلى الهيئة في 20 نوفمبر لطرح اللقاح ، بينما قدمت شركة موديرنا Moderna طلبًا في 30 نوفمبر.

يجب على العاملين في مجال الرعاية الصحية والمقيمين في مرفق الرعاية بشكل طويل الحصول على لقاح Covid-19 أولًا ، كما يقول مستشاروا الحكومة.

وستجتمع اللجنة الاستشارية للقاحات والمنتجات البيولوجية ذات الصلة التابعة لإدارة الغذاء والدواء ، وهي لجنة من الخبراء المستقلين ، في 10 (ديسمبر) لمراجعة بيانات شركة فايزر وتقديم توصية إلى إدارة الغذاء والدواء بشأن السماح باللقاح.

حددت الوثيقة نافذة مدتها أربعة أيام بين 11 ديسمبر و 14 ديسمبر للمراجعة من قبل إدارة الغذاء والدواء واللجنة الاستشارية لممارسات التحصين التابعة لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، والتي تقدم توصيات حول من يجب أن يتلقى اللقاح أولًا.

في 15 (ديسمبر) ، سيتم تسليم الجرعات الأولى من لقاح فيروس كورونا من شركة فايزر ، وفقًا للخطوط العريضة، وبعد ذلك ، من المقرر أن تنظر اللجنة في لقاح موديرنا في 17 ديسمبر.

وبعد فترة مراجعة مدتها أربعة أيام من 18 ديسمبر إلى 21 ديسمبر ، ذكرت الوثيقة أن أول شحنات لقاح موديرنا من المتوقع أن يتم تسليمها في 22 ديسمبر.

وتضمنت الوثيقة توقعات لتصنيع اللقاح ، تقدر بـ 22.5 مليون جرعة من لقاح فايزر و 18 مليون جرعة من لقاح موديرنا سيتم إنتاجها في ديسمبر.

واليوم ال2 من ديسمبر وافقت السلطات البريطانية على لقاح بيونتيك فايزر.