وزير خارجية إسرائيل: سنوقع مع البحرين عددا من الاتفاقيات الاقتصادية

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جابي اشكنازي، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل ستوقع عددًا من الاتفاقيات الاقتصادية مع البحرين.

والتقي وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي اليوم مع وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد الزياني في القدس.

ووصل الوفد البحريني إلى إسرائيل مع وفد يضم حوالي 40 رجل أعمال.

وكتبت صحفة "إسرائيل بالعربية" على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن "هذه الزيارة المهمة هي بمثابة تحقيق لما يريده البحرينيون والإسرائيليون في التقدم والتعاون وهذا تطبيع حقيقي".