بايدن: مستعدون للعودة إلى الاتفاق النووى الإيرانى

جدة - نرمين السيد - وأضاف بايدن فى حوار مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أنه "بدون اتفاق نووى مع إيران قد نكون أمام وضع تسعى فيه بعض الدول الأخرى فى المنطقة إلى تطوير أسلحة نووية".

وتابع أن "الإدارة المستقبلية تعتزم، بالتعاون مع الحلفاء والشركاء، المشاركة فى مفاوضات ووضع اتفاقيات إضافية من شأنها تعزيز وتوسيع القيود المفروضة على البرنامج النووى الإيرانى، وكذلك تتعلق ببرنامج طهران الصاروخي".