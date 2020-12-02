الأمين العام للأمم المتحدة: كوكب الأرض محطم وسيحدث خراب عالمي

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش ، من أن كوكب الأرض صار "محطمًا، في إفادة منه عن حجم الدمار الذي أصاب العالم جراء الانبعاثات الحرارية الضارة الناجمة بشكل أساسي عن غاز ثاني أكسيد الكربون، حاثَا وبشكل حازم على إن يتحرك العالم بشكل جدي لوقف الانهيار المتوقع، وفق ما ذكرت شبكة بي بي سي

اعتبر جوتيريش أن الإنسانية تشن ما وصفه بحرب "انتحارية" على الطبيعي وعلى توازن الحياة على الأرض.

قال الأمين العام: "الطبيعة دائما ترد ، وهي تفعل ذلك بقوة وغضب" ، وصرح بذلك خلال حدث خاص نظمته شبكة بي بي سي، عن البيئة.

وقال تقرير بي بي سي، "يريد جوتيريس أن يضع معالجة تغير المناخ في صميم مهمة الأمم المتحدة العالمية".

في خطاب بعنوان حالة الكوكب ، سيعلن الامين العام أن "الهدف المركزي" العام المقبل سيكون بناء تحالف عالمي حول الحاجة إلى خفض الانبعاثات إلى صفر درجة.

يشير مفهوم الصفر إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري قدر الإمكان وموازنة أي انبعاثات أخرى عن طريق إزالة كمية معادلة من الغلاف الجوي.

وسيقول جوتيريس إن كل دولة ومدينة ومؤسسة مالية وشركة "يجب أن تتبنى خططًا للانتقال إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050".

في رأيه ، سيحتاجون أيضًا إلى اتخاذ إجراءات حاسمة الآن لوضع أنفسهم على الطريق نحو تحقيق هذه الرؤية.

الهدف ، كما يقول الأمين العام للأمم المتحدة ، هو خفض الانبعاثات العالمية بنسبة 45٪ بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2010.

وتشير إفادات المسئول الدولي الأهم عالميًا إلى إن الحياة على الكوكب صارت مهددة وهو ما يستوجب إجراءات استثنائية كبرى لإنقاذ الحياة، فالجميع صارت لديه شكوى من التغير المناخي وارتفاع درجة حرارة الأرض بشكل أكبر مما كان في العقود الماضية.

وخلال السنوات الماضية ازدادت حدة الاعاصير والتغيرات المناخية، وصارت بعض أجواء مدن في العالم من بين الأكثر تلوثًا وخطرًا على حياة الإنسان، وصار ذلك مترجمًا في عدد المتوفين بالتلوث وعدد المصابين بأمراض ناتجة عنه أيضًا.