عبر تسجيل مصور.. نتنياهو يهنئ الإمارات بالعيد الوطني الـ 49

هنأ رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، دولة الإمارات باليوم الوطني الـ 49 عبر تسجيل مصور. وقدم نتنياهو، التهنئة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية بهذه المناسبة الوطنية. وأضاف: "ثمار السلام موجودة في متناول يد شعبينا". وتحتفل الإمارات في 2 ديسمبر من كل عام باليوم الوطني لقيام دولة الاتحاد بقيادة الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في الثاني من ديسمبر من عام 1971.

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