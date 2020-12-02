ناجم عن صاروخ.. شاهد| انفجار في أحد الأسواق بمدينة مصراتة الليبية

أفادت وسائل الإعلام الليبية، بسماع صوت انفجار في أحد الأسواق جنوب شرقي مدينة مصراتة.

ووفقا لما ذكره موقع "ليبيا مباشر"، في نبأ عاجل له، وقع الانفجار في منطقة سوق الاثنين جنوب شرق مصراته وتم العثور على بقايا صاروخ في الموقع.

وأشار الموقع إلى أنه لا أنباء أولية عن وقوع خسائر بشرية.