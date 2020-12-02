الأمم المتحدة تعلن عن توقيع اتفاق مع الحكومة الإثيوبية بشأن تيجراي

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، عن توقيع اتفاق مع الحكومة الإثيوبية يقضي بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى إقليم تيجراي دون عوائق.

وكانت الأمم المتحدة قد ناشدت إثيوبيا، أمس الثلاثاء، السماح بتقديم مساعدات لمخيمات اللاجئين القائمة منذ فترة طويلة في منطقة تيجراي الشمالية، حيث يعتقد أن ما يقرب من 100 ألف شخص من إريتريا المجاورة قد نفد طعامهم.

وجاء الطلب في الوقت الذي زعم فيه القادة المعارضون لتيجراي أن قتالًا جديدًا يدور في أماكن أخرى في المنطقة، مما قد يقوض ادعاء رئيس الوزراء أبي أحمد بإنهاء الصراع.

وفي الوقت نفسه، قال بعض سكان تيجراي إنه تمت استعادة الاتصالات جزئيًا بعد انقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة.

أعلن أبي أحمد، عن عمليات عسكرية في تيجراي في 4 نوفمبر الماضي، في خطوة قال إنها رد على هجمات الحزب الحاكم الإقليمي، جبهة تحرير شعب تيجراي، ضد معسكرات الجيش الفيدرالي.

وبعد أكثر من ثلاثة أسابيع من القتال الذي خلف آلاف القتلى ودفع عشرات الآلاف إلى الفرار إلى السودان المجاور، أعلن أبي النصر ليلة السبت - رغم تعهد الجبهة الشعبية لتحرير تيغري بمواصلة القتال.

ومنذ اندلاع النزاع ، لم تتمكن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من الوصول الإنساني إلى أربعة مخيمات في تيجراي كانت موجودة منذ أكثر من عقد من الزمن ، وتأوي حوالي 96،000 لاجئ إريتري.

وقال المتحدث باسم المفوضية بابار بالوش للصحفيين في جنيف يوم الثلاثاء إن اللاجئين الإريتريين 'في أمس الحاجة إلى المساعدة'.

قال بالوش: 'المخاوف تتزايد كل ساعة'.

ولم يكن من المتوقع أن تستمر مخزونات المواد الغذائية المتاحة للاجئين، الذين فر الكثير منهم من الحكومة الإريترية إلى ما بعد بداية هذا الأسبوع.

قال بالوش: "ستنفد الإمدادات الغذائية في المخيمات الآن ، مما يجعل الجوع وسوء التغذية خطرًا حقيقيًا - وهو تحذير نصدره منذ بدء الصراع".

وتناشد المفوضية حكومة إثيوبيا لمواصلة الوفاء بمسؤوليتها في استضافة وحماية اللاجئين الإريتريين والسماح للعاملين في المجال الإنساني بالوصول إلى الأشخاص الذين هم الآن في أمس الحاجة إليها.