العلم طریقنا لتحقیق طموحاتنا.. محمد بن زايد يحتفل باليوم الوطني الإماراتي

اشادة الشيخ محمد بن راشد ولي عهد ابو ظبي بدوبة الامارات وما تم إنجازه في الفترة الأخيرة بالدولة خاصة في اليوم الوطني الـ49.

وغرد محمد بن راشد ، من خلال حسابه الشخصي بموقع لتواصل الاجتماعي تويتر : " في الیوم الوطني الــ 49 .. نفخر بما حققناه في العقود الماضیة، نستعد بهمة وثقة لتعزيز ريادتنا وتنافسيتنا في العقود المقبلة..متطلعين دائمًا إلى الأفضل..وحدتنا سیاجنا، وشعبنا ثروتنا، والعلم طریقنا لتحقیق طموحاتنا.. رحم الله من غرس بذور الاتحاد وشيدوا وطنًا عظيمًا.

اليوم الوطني الإماراتي يوافق يوم الثاني من ديسمبر كل عام، والذي تحتفل فيه دولة الإمارات العربية المتحدة بذكرى قيام اتحادها الذي تأسس عام 1971، كانت الانطلاقة التاريخية لهذا الاتحاد قد بدأت بإجماع حكام الإمارات السبع، وهم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم أبوظبي، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، حاكم دبي، والشيخ صقر بن محمد القاسمي، حاكم رأس الخيمة، والشيخ خالد بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، والشيخ محمد الشرقي حاكم الفجيرة، والشيخ أحمد المعلا حاكم أم القيوين، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، حاكم عجمان، واتفاقهم على الاتحاد فيما بينهم حيث أقر دستور مؤقت ينظم الدولة ويحدد أهدافها .