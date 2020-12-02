حل الكنيست.. تعرف على نتائج انتخابات إسرائيل حال أجريت مبكرًا

يصوت الكنيست الإسرائيلي اليوم الأربعاء على حل نفسها، بعد تقديم كتلة "يش عتيد – تيلم" البرلمانية، مشروع قانون لحل الكنيست، وسط توقعات بتأييد كل من "كحول لفان" والقائمة العربية" للقانون.
وأظهرت نتائج استطلاع جديد للرأي، نشرت صحيفة "معاريف" العبرية نتائجه، حصول الليكود على 29 مقعدا، مقابل 23 مقعدا لتحالف يمينا، لو جرت الانتخابات المبكرة.
ووفقا للاستطلاع، سيحصل "يش عتيد"، على 18 مقعدا، القائمة العربية 12 مقعدا، "كاحوال لافان" 10 مقاعد، "شاس" 8 مقاعد، "يسرائيل بيتتا" 8 مقاعد، "يهدوت هتوراة" 7 مقاعد، ميرتس 5 مقاعد.
وأشارت نتائج الاستطلاع، إلى أن 48% من الجمهور الإسرائيلي، يعتقدون أن رئيس الوزراء نتنياهو، هو المسؤول عن جر إسرائيل إلى الانتخابات المبكرة.
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