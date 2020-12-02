3 مليارات و768 مليونا.. إسرائيل تحول جميع أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية

أعلن عضو اللجنة المركزیة لحركة فتح حسین الشیخ، الأربعاء، أن الحكومة الإسرائيلية حوّلت كافة المستحقات المالية الخاصة بالمقاصة الى حساب السلطة الفلسطينية. وأشار الشيخ في تغريدة عبر "تويتر" ان قيمة الأموال بلغت 3مليارات و768 مليون شيكل.

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