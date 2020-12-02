اتفاق إثيوبي دولي لإدخال مساعدات "دون عوائق" إلى تيغراي

قالت الأمم المتحدة، الأربعاء، إنها وقعت اتفاقا مع الحكومة الإثيوبية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية "دون عوائق" إلى إقليم تيغراي، أو على الأقل إلى الأجزاء الخاضعة لسيطرة الحكومة الفدرالية.

وتشن القوات الاتحادية هجوما على إقليم تيغراي لمواجهة قوات ما يعرف بـ"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، مما أدى إلى اندلاع أزمة إنسانية ونزوح الآلاف.

وسيسمح هذا الاتفاق بين الأمم المتحدة والحكومة الإثيوبية، بتقديم الإسعافات الأولية للمنطقة التي يبلغ عدد سكانها 6 ملايين نسمة، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

ومنذ أسابيع، طالبت الأمم المتحدة وجهات أخرى بوصول المساعدات، وسط تقارير عن نفاد المواد الغذائية والأدوية والإمدادات الأخرى.

قال متحدث باسم الأمم المتحدة، إن أول مهمة ستكون تقييم الاحتياجات في الإقليم، لافتا إلى أنها بدأت الأربعاء.