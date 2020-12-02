هيومن رايتس تحذر من "تشرد وفقر" بسبب غلق مخيمات العراق وإعادة النازحين لأماكنهم

حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، اليوم الأربعاء، من عملية إغلاق المخيمات في العراق وإعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية دون إعطاء مهل كافية تسهم بالتشرد والفقر.

ودعت المنظمة الحقوقية الدولية (غير حكومية، مقرها نيويورك)، في تقرير، السلطات العراقية إلى منح سكان المخيمات مهلة 30 يومًا، وتقديم معلومات وافية عن طبيعة المناطق التي سينتقلون إليها، إضافة إلى توفير وسائل نقل ميسرة.

وأشادت هيومن رايتس بإجراءات حكومة الكاظمي لتسهيل توثيق العائلات في المخيمات، معتبرة أنه خطوة إيجابية.

وشددت المنظمة على أن "خطة إغلاق مخيمات النازحين في المحافظات العراقية، تؤدي ببعض النازحين إلى التشرد والفقر"، داعية السلطات إلى تبنى خطة لإيواء النازحين بعد إغلاق المخيمات، ومؤكدة على ضرورة ألا تُجبِر السلطات سكان المخيمات على الخروج دون أن تكفل أولا سبلا بديلة للحصول على المأوى والغذاء والماء والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية.

وفي نوفمبر الماضي، أعلنت السلطات العراقية إغلاق 16 مخيما في محافظات كركوك وصلاح الدين (شمال)، والأنبار (غرب)، دون إعلان عدد سكانها ، على أن يتم إغلاق باقي المخيمات بحلول عام 2021، بهدف إعادة حوالي 1.5 مليون نازح إلى مناطقهم الأصلية.

واشارت "هيومن رايتس" في تقريرها إلى أن تلك المخيمات كانت تضم 27 ألفًا و191 نازحًا معظمهم من النساء والأطفال.

ومنذ صيف 2014، فر ملايين العراقيين من محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين، والأنبار، وديالى (شرق)، وبابل (جنوب)، إثر سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي على مساحات واسعة من البلاد.

وتقول الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 5.5 ملايين عراقي اضطروا إلى النزوح جراء المعارك مع تنظيم "داعش"، لجأ بعضهم إلى دول الجوار مثل تركيا أو دول الاتحاد الأوروبي.