إيران تقترب من المليون إصابة بـ كورونا.. وطهران تخفف القيود بعد خروجها من المنطقة الحمراء

سجلت إيران، اليوم الأربعاء، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أعلنت السلطات الصحية الإيرانية، أنه رصد 13621 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وذلك بعد قفزة قياسية سجلتها البلاد أمس الثلاثاء بنحو 13900 إصابة يومية.

وبذلك، ارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في إيران منذ تفشي الوباء وحتى هذه اللحظة إلى 989572 حالة، من بينهم 5828 شخصا في وضع حرج.

وأضافت الصحة الإيرانية ، أنه تم تسجيل 362 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بمرض كوفيد-19، ليصل بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 48990 حالة.

واضافت الصحة الإيرانية، أن عدد المتعافین من الفیروس بلغ 688 الفا و54 شخصا لغایة الان.

ومن المقرر أن يتم السماح للعديد من الشركات الإيرانية بإعادة فتح أبوابها في العاصمة طهران ، اعتبارًا من يوم السبت، حيث لم تعد المدينة في ما يسمى بـ "المنطقة الحمراء" من حيث تفشي فيروس كورونا، وفقًا لمسؤولي الصحة.

وبحسب ما ورد، فإن قيود كوفيد-19 المفروضة في طهران لمدة أسبوعين وعشرات من "المناطق الحمراء" الأخرى في جميع أنحاء البلاد قد قللت من عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس، والعاصمة الآن في "المنطقة البرتقالية".

واعتبارًا من يوم السبت، عندما تنتهي فترة الأسبوعين، يمكن إعادة فتح جميع الشركات تقريبًا (بما في ذلك مراكز التسوق والمطاعم وما شابه).

ومع ذلك ، سيتم تمديد حظر السفر من الساعة 9 مساءً إلى الساعة 4 صباحًا ، وسيظل عدد الموظفين في المكاتب الحكومية مقيدًا ، وستظل الاحتفالات الدينية محظورة في طهران والمناطق البرتقالية الأخرى في جميع أنحاء الولاية.