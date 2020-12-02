مسئول أمريكي يفجر مفاجأة عن اغتيال عالم النووي الإيراني فخري زاده

ذكر موقع i24NEWS الإسرائيلي اليوم، الأربعاء، أن مسئولا في الإدارة الأمريكية أكد لشبكة "CNN" الإخبارية الأمريكية أن إسرائيل تقف خلف عملية اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده.

وأشارت "CNN" الأمريكية إلى أن المسئول رفض الكشف عن تفاصيل حول ما إذا كانت إدارة الرئيس دونالد ترامب على اطلاع مسبق على العملية، موضحًا أن إسرائيل "في العادة تُطلع الإدارة الأمريكية على معلومات حول أهدافها والعمليات التي تعتزم تنفيذها قبل التنفيذ"، لكنه رفض تأكيد ما إذا كانت قد فعلت الحكومة الإسرائيلية ذلك هذه المرة، رغم تأكيده أن فخري زادة "كان أحد أهداف إسرائيل" لمدة طويلة ماضية.

وقال المصدر للشبكة الأمريكية إن الأمريكيين يعتقدون أن الإيرانيين لم ينتقموا بعد لمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وهذا ما تراقبه أجهزة الاستخبارات الأمريكية في الوقت الراهن.



وتتوقع الحكومة الأمريكية أن تنتقم إيران لمقتل سليماني مع اقتراب الذكرى السنوية لمقتله في العراق، لكن المصدر أشار إلى أن واشنطن ترى أن إيران "مقيدة" لأن الرئيس الجديد المنتخب جو بايدن، سيتولى الرئاسة بعد أسبوعين من ذلك الموعد.

وأكد المسئول الأمريكي أن إقدام إيران على خطوة انتقامية بحق الأمريكيين ستصعب مهمة الرئيس المنتخب جو بايدن بخصوص رفع العقوبات عن طهران وإطلاق العملية الدبلوماسية، ولكن إذا لم ترد إيران فإن تهديداتها "ستبدو جوفاء" بالنسبة للداخل الإيراني ولدول المنطقة.