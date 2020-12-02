4 آلاف إصابة جديدة و141 وفاة بكورونا في بلجيكا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات الصحية في بلجيكا، عن تسجيل 4 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و141 حالة وفاة خلال الـ(24) ساعة الماضية.

ونقلت قناة (آر تي بي إف) الإخبارية البلجيكية، عن معهد الصحة العام في بلجيكا (سيانسانو)، أنه تم نقل 854 مريضا إلى العناية المركزة وخروج 450 حالة من المشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح المعهد البلجيكي، أنه منذ بداية ظهور الوباء في بلجيكا، توفي 16 ألفا و 786 شخصا بينهم نحو 7 آلاف حالة وفاة خلال الموجة الثانية للوباء.