نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل 5 آلاف و176 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة في التشيك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رصدت السلطات الصحية في التشيك، 5 آلاف و176 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وحسب راديو (براغ الدولي)، تم تسجيل 51 حالة وفاة خلال نفس الفترة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة في البلاد 64 ألفا و890 حالة، بينهم 4 ألاف و741 حالة يخضعون للعلاج بالمستشفى منهم 675 في حالة حرجة.

ومن المقرر أن يتم تخفيف القيود المفروضة لكبح انتشار فيروس كورونا بدءا من غد الخميس، وذلك بعد خفض مرحلة الطواريء من المرحلة الرابعة إلى الثالثة بعد ثبوت أن حالة الانتشار والإصابات في البلاد يتوافق مع المرحلة الثالثة، لافتة إلى أن تخفيف الإجراءات الاحترازية يعني إعادة فتح المحال والخدمات التجارية والمطاعم مع وجود أيضا بعض القيود؛ حيث سيسمح بعمل الحانات والمطاعم حتى الساعة العاشرة مساء.